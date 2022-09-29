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    18:44, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ЦОН для иностранцев открыли в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, принято решение открыть дополнительный сектор по обслуживанию населения в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В новом секторе (Тәуелсіздік, 118/1) помощь будет оказываться только иностранным гражданам. Организовано 12 рабочих мест. Все подключено к Единой электронной очереди. Помещение уже оборудовано оргтехникой, имеется зал ожидания. Теперь иностранные граждане могут обратиться за получение госуслуг в новый сектор», - сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан Жанабаев.

    По его словам, таким образом планируется разгрузить костанайские ЦОНы.


    Теги:
    ЦОН Костанайская область Правительство для граждан
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