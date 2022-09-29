ЦОН для иностранцев открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, принято решение открыть дополнительный сектор по обслуживанию населения в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом секторе (Тәуелсіздік, 118/1) помощь будет оказываться только иностранным гражданам. Организовано 12 рабочих мест. Все подключено к Единой электронной очереди. Помещение уже оборудовано оргтехникой, имеется зал ожидания. Теперь иностранные граждане могут обратиться за получение госуслуг в новый сектор», - сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан Жанабаев.

По его словам, таким образом планируется разгрузить костанайские ЦОНы.