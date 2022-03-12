Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены, - говорится в заявлении. - Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность».

Причиной данного решения названа военная операция на Украине.