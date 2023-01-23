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Cольный концерт Димаша пройдет в Турции

23 Января 2023, 00:15
Cольный концерт Димаша пройдет в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Творческий центр DimashAli объявил о сольном концерте Димаша Кудайбергена в рамках его нового тура Stranger. Грандиозное шоу состоится в Турции, городе Анталье, 6 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

Концерт пройдет на многофункциональном Стадионе Университета Акдениз, расположенном на красивом побережье Антальи.

Продажа билетов стартует 23 января в 12:00 по времени Астаны на сайте


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