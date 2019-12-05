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Cокол балобан выбран Птицей года-2020 в Казахстане

5 Декабря 2019 05:10
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Cокол балобан выбран Птицей года-2020 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрали символ Птицы года-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение АСБК в Facebook.

Кандидатами для Птицы года были предложены следующие виды – черный гриф, сокол-балобан и обыкновенный фламинго. По результатам голосования среди членов Ассоциации сокол балобан с большим отрывом опередил своих «соперников».

Сокол балобан – редкая хищная птица семейства соколиных. На пролете встречается по всему Казахстану, гнездится в степной зоне на севере страны, зимует в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня.

«Численность балобана в Казахстане стремительно сократилась с середины 1990-х годов из-за браконьерского вылова из природы для продажи в арабские страны. Там сокол балобан используется в традиционной охоте», - отмечают в АСБК.

Сейчас, по экспертным оценкам, в Казахстане насчитывается несколько сотен гнездящихся пар этих птиц.Случаи задержания на границе нелегально вывозимых балобанов регистрируются ежегодно. В 2015 году АСБК включила сокола балобана в список видов, по которым ведется активная работа по пресечению нелегального трафика. В партнерстве с Кинологическим центром МФ РК несколько собак были обучены определению запаха балобана. Цель кампании – привлечение внимания к птицам через проведение различных природоохранных акций и пропаганды.

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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