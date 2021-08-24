«Coca-Cola Белестерi»: 35 тысяч сельских женщин обучились основам бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Coca-Cola Белестерi» 35 тысяч сельских женщин обучились основам бизнеса. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента IV-VI созывов Майра Айсина на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

М. Айсина рассказала о социальных проектах, направленных на поддержку сельских женщин.

«Первый проект – это «Coca-Cola Белестерi», проводимый в рамках социальной ответственности компании «Coca-Cola», взявшей на себя задачу до 2022 года обеспечить рабочими местами до 5 миллионов женщин по всему миру. Мы включились в этот проект в 2013 году силами Фонда «Социальная динамика» в партнерстве с Коалицией за зеленую экономику и развитию G-Global. Мы сделали ставку на сельских женщин. Почему? Ну, по городским женщинам понятно, они очень информированы, имеют доступ ко всем источникам финансирования, как государственным, так и негосударственным, чего не скажешь о сельских женщинах. А у нас половина женщин живет на селе», – сказала М. Айсина.

По ее мнению, потенциал сельских женщин в настоящее время используется не совсем рационально, недостаточно эффективно. Поэтому нужно создать условия, чтобы каждая сельская женщина могла внести свой вклад в развитие экономики, в частности, в развитие сельского хозяйства. Проект «Coca-Cola Белестерi» помог обучить основам бизнеса большое количество женщин, выявить лучший опыт женского предпринимательства. За 9 лет реализации проекта более 35 тысяч сельских женщин прошли различные тренинги, научились составлять бизнес-планы. Женщины получают первоначальную финансовую поддержку для открытия бизнеса. В дальнейшем эти женщины могут получать кредиты по государственным программам. На сегодняшний день 81 женщина получила грант в размере от 2 до 4 тысяч долларов, успешно развивают свой бизнес. Кроме того, они создали дополнительные 200 рабочих мест.