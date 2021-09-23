Cоблюдать меры эпидбезопасности призвал алматинцев Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время прямого эфира программы Akimat LIVE на телеканале «Алматы» аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о текущей ситуации по коронавирусу и темпах вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Алматы по-прежнему остается в «красной» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

«На 22 сентября в городе зарегистрировано 164 289 случаев коронавирусной инфекции, из них 141 872 случая с симптомами и 22 417 - без симптомов, 2346 случаев неуточненной пневмонии. За 21 сентября зарегистрировано 498 случаев коронавирусной инфекции, из них 470 случаев с симптомами и 28 - без симптомов. Неустановленной пневмонии – 5 случаев», - сказал аким города во время прямого эфира.

В инфекционных стационарах коечной мощностью 5230 мест находятся 2337 человек, в том числе 111 детей. 100 госпитализированных - в крайне тяжелом состоянии, 993 - в тяжелом, 1241 - средней степени тяжести, 3 - легкой степени. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 229 больных. На ИВЛ – 43 человека, на неинвазивной ИВЛ – 103 человека, High flow занято 68 аппаратов.

Бакытжан Сагинтаев напомнил, что только соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности и массовая вакцинация позволят удержать ситуацию по КВИ и не допустить новой волны заражения. В том числе новым штаммом «Eta», который зафиксирован в некоторых регионах страны.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом- 2417 человек, вторым компонентом - 3906. Всего за весь период с 1 февраля по 21 сентября вакцинировано I компонентом 933 678 человек, II компонент получили - 827 239.