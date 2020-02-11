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Cложно отследить и найти: автоблогер об иностранных авто

11 Февраля 2020 18:11
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Cложно отследить и найти: автоблогер об иностранных авто

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автоблогер Тимур Мустафаев поделился своим мнением о регистрации автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается нелегальных автомобилей из других стран, - понятно, что люди не от хорошей жизни покупают эти автомобили, пытаются найти лазейки, но я сторонник того, чтобы запрещать использовать эти автомобили с регистрацией в других странах. Самая большая проблема в том, что сложно отслеживать их нарушения, вообще их выявлять, находить, потому что у нас нет доступа к иностранным базам. Соответственно, все эти водители уверенно нарушают правила дорожного движения, этим злоупотребляют и создают некую касту людей, которым законы Казахстана не писаны», - сказал Тимур Мустафаев.

«Лучше изначально не давать возможность завоза автомобилей, и тогда не будет лишних конфликтов на будущее», - отметил автоблогер.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования (то есть, свидетельство о временной регистрации будет выдаваться всем, кто завез машины до 1 февраля 2020 года - прим. авт.).

Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.



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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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