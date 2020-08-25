Cложнейшие нейрохирургические операции поставили на поток в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новейшее оборудование позволяет жамбылскимнейрохирургам внедрять новые виды операционного лечения, передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, нейрохирургическое отделение Жамбылской областной многопрофильной детской больницы имеет в своем арсенале инструментарий по последнему слову техники, позволяющий внедрять новые виды операционного лечения.

«Сегодня в развитии нейрохирургической службы немаловажную роль играет оснащенность современным оборудованием, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением этой больницы Саят Жумабаев, постоянно отслеживающий новые технологии в медицине. - В последнее время нашей больницей приобретено такое оборудование, в частности микроинструментарий, датчики внутричерепного давления, с помощью которых во время операции можно избежать отека головного мозга».

Спикер рассказал о том, что в арсенале отделения имеются шунты разных давлений от различных производителей. Особой уникальностью обладают саморегулирующие гравитационные шунты производства Германии, которые автоматически поддерживают давление, и в результате операция проходит с минимальными осложнениями. Их большой выбор позволяет при каждой операции подобрать каждому пациенту индивидуальный шунт.

Особое внимание Саят Жумабаев обратил на уникальность приобретенной нейронавигационной системы, которая обеспечивает возможность ориентирования в период операции, предоставляя верный доступ к целевым

зонам. Она позволяет специалистам вести контроль и выполнение хирургических действий, обеспечивает точное изображение головного мозга при хорошем визуальном разрешении.

«Приобретение новейшего оборудования позволило внедрить и поставить на поток ряд сложнейших операций, которые выполняют лишь единичные медицинские центры Казахстана. Жамбылские врачи-нейрохирурги успешно проводят операции при лечении пороков спинного мозга, улучшая качество жизни детей с детским церебральным параличом. Также благополучно проведено пять операций по устранению фиксированного спинного мозга, что преимущественно является врожденным пороком развития и выявляется

чаще у детей среднего дошкольного возраста. Девять операций проведено по устранению врожденной аномалии позвоночного канала и спинного мозга», - рассказал Саят Жумабаев.

Так, благодаря высокотехнологичному оборудованию в 2019 году врачи спасли жизнь месячному ребенку, которого привезли из Кордайского района с жалобами на периодичную рвоту, беспокойство и увеличение головы.

Компьютерная томография головы определила у малыша внутреннюю окклюзионную гидроцефалию - врожденный порок развития центральной нервной системы головного мозга, а также выявила кисту четвертого желудочка мозга. Специалисты вынесли решение об оперативном вмешательстве. По словам нейрохирургов, помощь нейронавигации в таких

случаях колоссальная, всё делается с высокой долей точности.

«Сегодня, по истечении года, малыш здоров, каждые полгода он наблюдается у невропатологов, получает реабилитационное лечение. Кроме того, ребенок находится под наблюдением нейрохирургов», - отметил спикер.