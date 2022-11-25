Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Cкорость движения автобусов максимально снижена в пригороде Астаны - CTS

25 Ноября 2022, 16:30
Cкорость движения автобусов максимально снижена в пригороде Астаны - CTS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (гололед, сильный ветер, ограничение видимости), в пригородных зонах Астаны скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта максимально снижена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«Возможно будет приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов», - отметили в транспортной компании.


Теги:
Новости по теме
Министерская встреча по развитию транспортных маршрутов через Каспийское море проходит в Актау
Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Караганде пассажиры получат страховые выплаты
Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
Читайте также
Министерская встреча по развитию транспортных маршрутов через Каспийское море проходит в Актау
Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Караганде пассажиры получат страховые выплаты
Криминального авторитета, лидера и участника ОПГ задержали в столице
Дни культуры Узбекистана прошли в Казахстане
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике проходит в Астане
Астана и Торонто намерены стать городами-побратимами
Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
Астанчан обеспечили бесплатными лекарствами на сумму 13 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
3 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
4 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
5 Бразилия — Сербия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

Лента новостей