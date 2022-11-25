Cкорость движения автобусов максимально снижена в пригороде Астаны - CTS

25 Ноября 2022, 16:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (гололед, сильный ветер, ограничение видимости), в пригородных зонах Астаны скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта максимально снижена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«Возможно будет приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов», - отметили в транспортной компании.