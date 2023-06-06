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Cкончался известный поэт Койшыгул Жылкышиев

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Июня 2023, 23:21
Cкончался известный поэт Койшыгул Жылкышиев Фото: egemen.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на 75 году жизни скончался известный в Казахстане поэт, заслуженный деятель Казахстана Койшыгул Жылкышиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О скорбной для многочисленных почитателей таланта Койшыгула Жылкышиева новости на своей странице в Facebook сообщила поэтесса Алия Даулетбаева.

«Ушел из жизни Койшыгул Жылкышиев - яркая личность атырауской культуры... Такая невосполнимая потеря... Вы оберегали нас... И наши шалости всегда прощали», - написала поэтесса на своей странице в социальных сетях.

Койшыгул Жылкышиев родился 24 октября 1948 года в селе Жаманкудук местности Жарсуат Атырауской области. В 1975 году окончил факультет журналистики КазГУ.

Работал в Министерстве культуры Казахской ССР, в сфере телевидения, Президентом общественного благотворительного фонда «Өнерпаз». В последние годы жизни работал директором Атырауского филиала Союза писателей Казахстана.

Автор сборников стихов «Тұңғыш», «Мұңкітап», «Асаукер» и других. В 1996 году поэт получил премию Ахмета Байтурсынова за серию публицистических статей о Махамбете Утемисове.


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