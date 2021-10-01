Cколько заявок принято по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принята 72 116 заявок заявка на предоставление займа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 30 сентября 2021 года принято 72 116 заявок на получение займа на сумму 891,2 млрд тенге. Из них одобрено 41 450 займов на сумму 511,3 млрд тенге», - сообщила пресс-служба Нацбанка РК.

Ранее сообщалось, когда завершится финансирование программы «7-20-25» .