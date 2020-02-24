Cколько снега убрали в столице за минувшие сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 23 на 24 февраля в уборке снега в столице было задействовано 1175 единиц спецтехники и 159 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ». ⠀

Об этом сообщается на официальной странице акимата города Нур-Султан в Facebook.



В воскресенье, 23 февраля, в уборке снега в столице было задействовано 1235 единиц спецтехники и 1650 дорожных рабочих. Вывезено 35 тыс 351 кубометров снега за 2 тыс 946 рейсов. Всего за весь период было вывезено 4 млн 547 тыс 669 кубометров снега за 378 тыс 972 рейса.