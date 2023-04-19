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Cкелет динозавра Tirannosaurus Rex выставили на торги в Швейцарии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Апреля 2023, 04:35
Cкелет динозавра Tirannosaurus Rex выставили на торги в Швейцарии Фото: bbc.com

ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - В Цюрихе проходит уникальный аукцион: на продажу выставлен редчайший лот - полный скелет тираннозавра по кличке Тринити. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Высота скелета - около 4 м, длина - 11,6 м, так что даже в упакованном виде он представляет собой девять весьма приличного размера ящиков. Именно в таком виде Тринити доставили в аукционный дом Koller, занимающийся организацией торгов.

Лоту присвоен код TRX-293. В аббревиатуре легко угадывается название устрашающего ящера, а 293 - число костей, составляющих скелет Тринити.

Подробнее ознакомиться с экспонатом можно, полистав виртуальный каталог на сайте продавца.

Принять участие в аукционе может любой желающий.

До сегодняшнего дня подобным образом было продано лишь два скелета тираннозавра. Первый, по кличке Сью, ушел с молотка в 1997 году за 12,5 млн долларов. Второй - Стэн - был продан в 2020-м, за рекордные 47,4 млн.

Tirannosaurus Rex: основные факты

Размер взрослой особи мог достигать в длину 12 м;

Весил гигантский ящер до 8 тонн (примерно как девять легковых автомобилей);

Ти-рекс - один из крупнейших хищников, когда-либо обитавших на нашей планете;

В погоне за добычей этот исполин мог развивать скорость до 20 км/ч... Этого бы вполне хватило, чтобы догнать большинство людей.

Стартовая цена нынешнего лота будет объявлена в начале торгов и, как ожидается, составит от 5 до 8 млн швейцарских франков (порядка 10 млн долларов).

Покупателем, как ожидается, станет частное лицо - и совершенно не факт, что он или она захотят открыть свое имя общественности.

Музейный экспонат?

Внимание мировой прессы к торгам в Цюрихе обусловлено их уникальностью. На сегодняшний день в мире были найдены в общей сложности останки лишь 32 представителей рода Tirannosaurus Rex. Число полных скелетов ископаемого хищника и вовсе можно пересчитать про пальцам.

Экспонат, выставленный на продажу, в последние годы находился в частных руках - против чего выступает ряд ученых-палеонтологов. Они настаивают, что скелеты динозавров вообще нельзя передавать в частную собственность, поскольку это может затруднить проведение научных исследований.

Но главное - это может затруднить доступ к уникальному экспонату не специалистов, а обычных людей.

Кристиан Линк, отвечающий в аукционном доме Koller за палеонтологические лоты, выразил надежду, что на этот раз скелет уйдет в какой-нибудь музей, который бы выставил его на всеобщее обозрение.

За месяц, в течение которого готовили аукцион, покупкой Тринити интересовались представители нескольких музеев, уточняет он.

На самом деле скелет Тринити не принадлежит какой-то одной особи, а составлен из останков нескольких тираннозавров. По счастью, череп одного из них сохранился достаточно хорошо, чтобы в него не пришлось добавлять фрагменты из других наборов.

По словам экспертов, найти относительно сохранившийся скелет динозавра целиком - исключительная удача, поэтому допускается «сборка» экспонатов из нескольких наборов останков.

Именно по этой причине выставленный на продажу скелет носит имя Тринити (то есть Троица): он сконструирован из останков трех особей.

Большая часть костей была найдена в Хелл-Крик и Лэнс-Крик (северо-восток США) - там же, где до того находили и других тираннозавров.


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