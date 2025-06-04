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    10:18, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Citibank корректирует политику под давлением администрации Трампа

    Citi объявил, что обновит свою политику, чтобы гарантировать клиентам доступ к финансовым услугам компании, несмотря на их политические взгляды или причастность к оружейной промышленности, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Fox Business.

    Citibank корректирует политику под давлением администрации Трампа
    Фото: wikipedia

    Решение банка было принято после действий администрации Трампа по противодействию учреждениям, которые лишали доступа к финансовым услугам консерваторов, криптовалютные компании и другие предприятия, в том числе связанные с торговлей огнестрельным оружием, из-за своих взглядов.

    — Мы понимаем обеспокоенность, которая высказывается относительно «справедливого доступа» к банковским услугам, и мы следим за нормативными изменениями, недавними указами и федеральным законодательством, которые влияют на эту сферу, — написал в своем посте Эдвард Скайлер, руководитель отдела корпоративных услуг и связей с общественностью Citi.

    Банк сообщил об объективном рассмотрении своей политики и практики для справедливого и беспристрастного доступа к своим продуктам.

    — Мы обновим наш Кодекс поведения для сотрудников и нашу Глобальную политику доступа к финансовым услугам для клиентов, чтобы четко заявить, что мы не допускаем дискриминации по признаку политической принадлежности, так же как мы четко заявляем, что мы не допускаем дискриминации по другим признакам, таких как раса и религия, — заявили в Citi.

    Данное решение Citi связано с рассмотрением Конгрессом законопроекта, который запретит финансовым учреждениям лишать клиентов банковских услуг из-за предполагаемого «репутационного риска» со стороны «неблагополучных отраслей».

    Ранее сообщалось, что климатическая коалиция Climate United подала иск против администрации Трампа и Citibank, требуя восстановить доступ к федеральным средствам на проекты по борьбе с изменением климата.

    Теги:
    Банки Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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