Цистерны с бензином сошли с рельсов в Кыргызстане, погиб человек

22 Декабря 2022, 20:25

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На железнодорожной станции в районе нефтебазы Южного центра МЧС вблизи города Ош сошли с железнодорожного пути и перевернулись 3 цистерны с бензином, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, в результате аварии под одной из цистерн погиб 59-летний регулировщик и пострадал 22-летний парень, которого с полученными травмами доставили в Ошскую областную больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

На месте была задействована группа из руководителей МЧС и МВД Ошской области КР, приняты меры по ликвидации последствий аварии, сливу бензина с перевернувшихся цистерн и мониторингу пожарной безопасности.

Фото: mchs.gov.kg