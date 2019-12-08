Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Цистерна с аммиаком перевернулась в Мексике: 5 человек погибли, 20 пострадали
8 Декабря 2019 18:44
Поделиться:
МЕХИКО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - ДТП привело к утечке химического вещества и образованию токсичного облака, в котором оказался автобус с пассажирами. Жертвами отравления стали пять человек, еще более 20 были госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Новости по теме«КамАЗ» картофеля перевернулся на трассе в Костанайской области Фура с племенным скотом съехала в кювет в ВКО ДТП в Атырауской области: один человек погиб, пострадали 5 школьников
По данным газеты El Milenio, в числе погибших и пострадавших оказались несколько детей.
Власти эвакуировали ряд небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы и приступили к ликвидации последствий утечки аммиака. Расследованием причин трагедии займутся правоохранительные органы.
Фото: media.az
Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Разыскиваемый казахстанец задержан в Нью-Йорке
- Крупное ДТП в России: автомобиль сбил 12 пешеходов, среди пострадавших 9 детей
- В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки
- Пожар в колледже Одессы: Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура
- Беременная женщина и еще семь человек эвакуированы с трассы Нур-Султан - Павлодар
- Около 20 автомобилей застряли в снежных заносах вблизи столицы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047