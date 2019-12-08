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Цистерна с аммиаком перевернулась в Мексике: 5 человек погибли, 20 пострадали

8 Декабря 2019 18:44
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Цистерна с аммиаком перевернулась в Мексике: 5 человек погибли, 20 пострадали

МЕХИКО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - ДТП привело к утечке химического вещества и образованию токсичного облака, в котором оказался автобус с пассажирами. Жертвами отравления стали пять человек, еще более 20 были госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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По данным газеты El Milenio, в числе погибших и пострадавших оказались несколько детей.

Власти эвакуировали ряд небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы и приступили к ликвидации последствий утечки аммиака. Расследованием причин трагедии займутся правоохранительные органы.

Фото: media.az

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Ключевые слова: Происшествия,
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