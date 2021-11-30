Cистему автономной дезинфекции и ионизации запустили в одной из столичных школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В КГУ «Специальная школа № 2 города Нур-Султана» состоялся официальный запуск системы автономной дезинфекции и контроля безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инновационная система обеспечивает бесшумную дезинфекцию воздуха и ионизацию помещения до 200 кубов/час при квадратуре до 100 кв.м. Система инактивирует 99,9 % вирусов колифагов ΦX174 в воздухе в течение 10 минут в помещении с циркуляцией воздуха.

«Для определения эффективности данной системы в общественных местах закрытого типа был проведен масштабный опрос и анализ данных по заболеваемости учителей и учеников школ города за период с 2016 по 2020 годы. Сравнительный анализ этих показателей показал, что оптимальным местом для проведения апробации является КГУ «Специальная школа № 2 города Нур-Султана». Важно учесть, что в данной школе обучаются дети с особенностями по состоянию здоровья. В текущей ситуации с пандемией COVID-19 установка SRC на базе одной из остановок и данной школы является наиболее целесообразной», - отметил Исполнительный директор АО «Астана Innovations» Жасулан Кенжегалиев.

По результатам совместного обследования с руководством школы, экспертами АО «Aстана Innovations» и ТОО «IT Smart Solutions» в КГУ «Специальная школа № 2 города Нур-Султана» был определен один класс, для которых отечественная компания изготовила и установила аппаратный комплекс SRC. Программное обеспечение установлена на серверах акимата города.

«SRC – это аппаратно-программный комплекс «Smart Recirculdtion control», которая является отечественной разработкой и ранее устанавливала свою систему на автобусной остановке «Школа № 65 города Нур-Султана». Он поддерживает в помещении оптимальную для «здоровой» воздушной среды концентрацию анионов, что благотворно влияет на здоровье человека, а также очистку воздуха от пыли, плесени, цветочной пыльцы, неприятных запахов и бактерий, табачного дыма, никотина, сернистого, угарного газов, смеси азотных окислов, озонов и вирусов колифагов ΦX174 в воздухе. Кроме того, ионизатор устраняет влияние электромагнитного излучения от электронного и электрического оборудования и у него низкое потребление электроэнергии (<150 Вт)», - пояснила представитель CEO & Co-founder «IT SMART SOLUTIONS» Диляра Туленова.

Устройство автоматизировано дистанционным управлением на удаленном доступе, с передачей на серверы. Содержит программное обеспечение с административной панелью для контроля сигналов ионизатора, ведения круглосуточной видеозаписи, по автоматическому сигналу задымления и возможностью менять аудио-оповещения. Также пульт управления имеет возможность отслеживать технический процент деятельности дезинфицирующих ламп и оповещать о возможных нештатных ситуациях. Прибор запрограммирован на дезинфекцию площади и имеет возможность изменять настройки автоматического включения дезинфекции и ионизации площади.

«В рамках проекта «Апробация инноваций» Aстана Innovations находит компании с готовыми для внедрения решениями. В данный период площадкой для пилотирования системы стала столичная школа №2. В случае успешных результатов, будет предложено установить систему и в других школах столицы», - добавил Исполнительный директор АО «Астана Innovations» Жасулан Кенжегалиев.