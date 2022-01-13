Циркуляцию «омикрона» в регионе предположили врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 59 новых случаев инфицирования коронавирусом, что почти в два раза выше, чем в предыдущий день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возросло и количество проведенных за сутки ПЦР-исследований – 1 718. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на брифинге отметил, что ситуация нестабильная. С учетом большого количества поездок, которые жители региона совершают в столицу, где сейчас наблюдается мощный всплеск заражения, можно предположить, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже циркулирует и в области.

«Рост составляет 11% за неделю. Репродуктивное число возросло. Это говорит о новой волне. Область уже на границе «желтой» зоны по распространению коронавируса. Вероятно, связано это с действием «омикрона», который гораздо заразнее», - сказал А. Кушбасов.

Иисполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов тоже предполагает, что «омикрон» циркулирует в регионе. Однако с медицинской стороны ситуация пока остается стабильной. С середины декабря снизилось количество госпитализаций, занятость инфекционных коек, меньше стало амбулаторных и тяжелых больных. Количество инфекционных коек сократили до 1,3 тысячи.

«В стационарах сейчас находятся 158 человек, занятость 12%. Все районные больницы перевели в резервные койки, работают в штатном режиме. В реанимации находится 21 человек, из них 16 в крайне тяжелом состоянии. В палатах интенсивной терапии - 20 пациентов. На постоянной кислородной поддержке 135 человек, или 86%. Это довольно большой процент. Среди госпитализированных 98% невакцинированы. На амбулаторном лечении находятся 1,4 тысячи человек», - сообщил Н.Айманов.

Представитель облздрава добавил, что медики обеспокоены большим количеством невакцинированных североказахстанцев, среди которых немало людей пожилого возраста и находящихся на учете с хроническими заболеваниями. Именно эти категории находятся в группе риска.

«Вакцинировать необходимо еще 90 361 человека. При «омикроне» они находятся в зоне риска. Инкубационный период его всего один-два дня. Вакцинированные переносят его в легкой и бессимптомной форме. Пока роста нет, поскольку есть прослойка вакцинированных. В дальнейшем возможно увеличение госпитализаций невакцинированных людей», - сказал Н. Айманов.

Всего по области вакцинированы первым компонентом 281 067 человек, вторым - 258 773. Ревакцинацию прошли 41 693 человека.

Вакцину Pfizer получили 7 232 человека, в том числе 5 510 подростков, 1 489 кормящих мам и 233 беременные женщины.