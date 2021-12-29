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Циркулирует ли «дельта плюс» штамм коронавируса в столице

29 Декабря 2021 12:29
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Циркулирует ли «дельта плюс» штамм коронавируса в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие штаммы коронавируса циркулируют в столице, рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что мониторинг циркуляции штаммов COVID-19 на территории республики проводится раз в два месяца. И по последним данным проб выявлена циркуляция «дельта плюс» штамма в столице. Циркуляция та же, что и в Алматы.

«По результатам исследований, проведенных в начале декабря, в столице циркулирует преимущественно «дельта» штамм, а также «дельта плюс» штамм, то есть циркуляция та же, что и в Алматы, она происходит и у нас. То есть в 47% у нас циркулирует на сегодняшний день в столице «дельта» штамм и в 41% у нас выявлена циркуляция штамма «дельта плюс». Данный штамм также циркулирует в городе Нур-Султан», - сказала Сархат Бейсенова.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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