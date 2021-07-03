CIP- зал для пассажиров внутренних рейсов открыли в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев состоялось открытие CIP- зала для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особенностью зала является то, что данный зал открыт первым в партнерстве с Mastercard Kazakhstan на территории стран Центральной Азии, где будет предоставляться сервис владельцам премиальных картWorld Elite Mastercard и World Mastercard Black Edition.

«Сегодня мы официально открываем CIP- зал для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами. На ремонт понадобилось два месяца. Площадь зала составляет 629 квадратных метров, где с комфортом могу расположиться до 50 гостей одновременно. В зале представлены основные услуги для пассажиров, такие как зона регистрации, сдачи багажа, пункт упаковки багажа, комната для курения, зона для детей, комната для переговоров и бар. Услуги питания по системе «шведский стол» по заранее определенному меню представлены сетью ресторанов Coffee Boom, которые будут доступны за отдельную плату для провожающих и встречающих», - отметил председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габит Тажимуратов.

В зале можно заметить LED-экраны с завораживающей природой Казахстана. По словам рекламного оператора столичного аэропорта Арины Рябухиной, на локациях реализована идея «говорящих аэропортов».

«В рамках инициативы мы поддерживаем отечественные таланты. Так решили поддержать талантливого фотографа Валерия Аяпова, проект под названием OpenKZ. Проект не имеет аналогов на территории страны и погружает соотечественников в неизведанный мир – в природу Казахстана. Мы установили в качестве социальный рекламы фотографии красивых мест Родины с QR-кодом, они ведут на сайт OpenKZ, где можно ознакомиться с информацией о туризме Казахстана», - сказала Арина Рябухина.

«Что касается цен, для вылетающих взрослых тариф составляет 15 тысяч тенге. А для прилетающих – 10 тысяч тенге. Для детей от 7 до 15 лет, вылетающих из столицы, – 7500 тенге, а прилетающих – 5000 тенге», - отметил исполнительный директор АО международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин.