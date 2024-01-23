Cильное землетрясение в Синьцзяне: 37 афтершоков, есть пострадавшие

23 января в 2:09 по пекинскому времени жители округов Аксу, Хотан, Кашгар, города Урумчи и других административно-территориальных единиц Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР ощутили сильные подземные толчки. По данным Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши в округе Аксу СУАР, передает Kazinform со ссылкой на информационное сообщение Xinhua.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 23 января 2024 года в 2:09 (по пекинскому времени) в уезде Уши в округе Аксу СУАР. Очаг залегал на глубине 22 км. Координаты эпицентра (41,26 градуса северной широты и 78,63 градуса восточной долготы).

Согласно информации администрации округа Аксу (СУАР), эпицентр землетрясения находился вблизи поселка Яманьсу уезда Уши, расположенного в высокогорной местности на границе Китая и Кыргызстана.

По сообщению Центрального телевидения Китая (CCTV), по состоянию на 6:00 (по пекинскому времени) 23 января трое жителей одного из поселка в уезде Аксу, находящегося в 26 км от эпицентра землетрясения, получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Как сообщает издание Beijing Ribao, по состоянию на 7:19 (по пекинскому времени) 23 января всего зарегистрировано 37 афтершоков, в том числе 3 - магнитудой 5,0-5,9; 7 - магнитудой 4,0-4,9 и 27 - магнитудой 3,0-3,9.

Власти СУАР ввели режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня.