Циклон принес осадки и потепление в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь ожидается снег и метель. В выпадении осадков и повышении температуры воздуха – еще пару дней назад по области столбик термометра опускался до минус 20 градусов - виноват теплый северный циклон, который пришел из европейской части России. Такая погода сохранится еще на протяжении нескольких дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», снег пройдет на большей части региона. На севере, востоке, юго-востоке области ожидаются метель и гололед.

Ветер юго-западный, западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем на севере, востоке, юго-востоке области порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1-6 мороза.

В Петропавловске сегодня тоже будет облачно, ожидаются снег и метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха – минус 4-6 градусов.

Минувшие же сутки стали испытанием на прочность коммунальных служб Петропавловска, которого они не выдержали. Социальные сети взорвались негодованием горожан. Улицы превратились в стиральную доску с одной колеей. В пабликах то и дело появлялись фотографии с мест дорожно-транспортных происшествий. Между тем аккаунты городского акимата рапортуют об уборке снега с улиц. Петропавловцы же с ужасом ждут настоящего снегопада, который в это время года не редкость для северной части страны.