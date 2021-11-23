Циклон принес осадки и потепление в СКО
По информации филиала РГП «Казгидромет», снег пройдет на большей части региона. На севере, востоке, юго-востоке области ожидаются метель и гололед.
Ветер юго-западный, западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем на севере, востоке, юго-востоке области порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1-6 мороза.
В Петропавловске сегодня тоже будет облачно, ожидаются снег и метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха – минус 4-6 градусов.
Минувшие же сутки стали испытанием на прочность коммунальных служб Петропавловска, которого они не выдержали. Социальные сети взорвались негодованием горожан. Улицы превратились в стиральную доску с одной колеей. В пабликах то и дело появлялись фотографии с мест дорожно-транспортных происшествий. Между тем аккаунты городского акимата рапортуют об уборке снега с улиц. Петропавловцы же с ужасом ждут настоящего снегопада, который в это время года не редкость для северной части страны.