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Циклон принес ледяной дождь в СКО

19 Декабря 2022, 11:43
Циклон принес ледяной дождь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сегодня ранним утром прошел дождь, передает корреспондент МИА «Казгидромет».

Около 8 часов утра 19-го декабря жителей Петропавловска ожидал сюрприз – прошел дождь. Сначала – вперемешку со снегом, а затем такой, какой бывает ранней весной. Закончился зимний ливень быстро, но дороги изрядно испортил. Местами сформировалась ледяная корочка.

«Сейчас территория области находится под влиянием циклона, который сместился из районов Москвы. Ночью 19-го декабря с прохождением теплого атмосферного фронта отмечались осадки до 1,4 мм, усиление юго-западного ветра от 16 до 25 метров в секунду. На метеостанции в Петропавловске зафиксирован снег с переходом в дождь, гололед. За ночь выпало 1,1 мм осадков, порывы ветра – 21 метр в секунду. На метеостанции в Тайынше – ледяной дождь, гололед, порывы ветра – 22 метра в секунду», - прокомментировали в областном филиале РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидаются осадки, преимущественно снег, низовая метель. На севере, востоке области – гололед. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, ночью порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2-7 мороза с дальнейшим понижением.


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