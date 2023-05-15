Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Циклон Мокко свирепствует в Бангладеш и Мьянме: есть жертвы, сотни тысяч эвакуированы

Автор:  
Татьяна Кудренок
15 Мая 2023, 16:33
Циклон Мокко свирепствует в Бангладеш и Мьянме: есть жертвы, сотни тысяч эвакуированы Фото: bbc.com

ДАККА. КАЗИНФОРМ – Мощнейший за последние 20 лет циклон «Мокко» свирепствует на побережье Бангладеш и Мьянмы и уже унес жизни шести человек в Мьянме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

До 90% территории столицы западного штата Ракхайн - города Ситтве - разрушено, сообщили BBC News местные жители. Бирманские военные объявили весь Ракхайн зоной стихийного бедствия.

К вечеру воскресенья действие циклона в Бангладеш в основном утихло, и, хотя он не причинил серьезного ущерба, оползни и наводнения все еще фиксируются по стране. О пострадавших в Бангладеш пока не сообщается.

Мьянма, по-видимому, подверглась более сильному воздействию шторма, который разрушил дома и перерезал линии электропередач в штате Ракхайн. Метеорологическая служба страны сообщила, что он пронесся по ее территории со скоростью около 209 км/ч.

photo

Местные СМИ сообщают, что среди жертв оказался 14-летний мальчик, который погиб из-за падения дерева.

Подача электричества и беспроводная связь были нарушены на большей части города Ситтве в Маньме. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как с домов сносит крыши, рушатся телекоммуникационные вышки, а рекламные щиты слетают со зданий во время проливного дождя по всему региону.

Накануне циклона власти Бангладеш эвакуировали около 750 тысяч человек.

Правительство Бангладеш не разрешает беженцам-рохинджа покидать лагеря и строить постоянные постройки. Когда циклон обрушился на территорию страны, они спрятались в хлипких бамбуковых укрытиях с брезентовыми крышами.

photo

Местные власти сообщили BBC News, что более 1 300 укрытий были повреждены ветром, а также 16 мечетей и учебных центров. В лагерях упали деревья, было зафиксировано два оползня. По последним данным, в лагерях не было пострадавших.

Синоптики предупредили, что циклон Мокко может стать самым сильным штормом в Бангладеш почти за два десятилетия.

Управление метеорологической службы Бангладеш сообщило, что максимальная устойчивая скорость ветра в пределах 75 км от центра циклона составляла около 195 км/ч, с порывами до 215 км/ч.

photo

В преддверие циклона близлежащие аэропорты были закрыты, рыбакам было приказано приостановить свою работу, а 1 500 убежищ были созданы для людей из уязвимых районов

В 2008 году циклон Наргис пронесся по южным прибрежным районам Мьянмы, унеся жизни почти 140 тысяч человек. Большинство из тех, кто погиб, были убиты 3,5-метровой стеной воды, обрушившейся на низменную дельту Иравади.

Ранее сообщалось, что циклон Мокко обрушился на побережье Бангладеш и Мьянмы.


Происшествия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч