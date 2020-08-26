Циклон из Скандинавии изменит погоду на западе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток, 27-29 августа, высотная ложбина (линия наименьшего давления, где наблюдается сходимость приземного ветра) окажет свое влияние на восточную, юго-восточную половину республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ближе к концу недели погоду в западных областях Казахстана будет определять циклон из районов Скандинавии. Поэтому на западе страны местами пройдут дожди, на востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

На остальную территорию республики будет влиять антициклон, с которым будет связано теплая погода, преимущественно без осадков.