Новости
Циклон из Скандинавии изменит погоду на западе Казахстана
26 Августа 2020 12:13
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток, 27-29 августа, высотная ложбина (линия наименьшего давления, где наблюдается сходимость приземного ветра) окажет свое влияние на восточную, юго-восточную половину республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШтормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана Сразу два урагана бушуют у побережья Мексиканского залива США Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 августа
Ближе к концу недели погоду в западных областях Казахстана будет определять циклон из районов Скандинавии. Поэтому на западе страны местами пройдут дожди, на востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град.
На остальную территорию республики будет влиять антициклон, с которым будет связано теплая погода, преимущественно без осадков.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 26 августа
- Неустойчивая погода будет в Казахстане 26 августа
- Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана
- Сразу два урагана бушуют у побережья Мексиканского залива США
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Темиртау
- Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 августа
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047