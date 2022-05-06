6 Мая 2022 13:07

Циклон из России принесет осадки и холод на север Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за понижения температуры воздуха до 1-6 мороза в ближайшие дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей региона взбудоражил прогноз, согласно которому 7 мая ночью на северо-востоке региона ожидаются дождь, снег и гололед, 6-8 мая – понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза. Ситуацию с погодой прокомментировали в филиале РГП «Казгидромет».

«В связи с прохождением северо-западного циклона с европейской части России на территории нашей области ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температур воздуха в дневное и ночное время. Осадки и отрицательные ночные температуры создают угрозу возникновения опасных явлений, о чем население и проинформировали в штормовом предупреждении», – пояснили синоптики.

Сегодня в регионе сильный ветер. В Петропавловске – юго-западный со скоростью 12 м/с, порывы достигают 25 м/с. По области скорость ветра составляет от 6 до 16 м/с, порывы – от 13 до 26 м/с.