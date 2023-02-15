Циклон «Габриэль» унес несколько жизней в Новой Зеландии

ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ – Циклон «Габриэль», обрушившийся на Новую Зеландию, уже унес жизни по меньшей мере четырех человек, в том числе ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Разрушительный циклон вызвал не только значительные наводнения, но и привел к оползням на Северном острове страны.

В среду официальные лица Новой Зеландии подтвердили, что тело ребенка было найдено в Хокс-Бей, одном из наиболее пострадавших от стихии регионов.

Спасателям удалось эвакуировать около 300 человек прямо с крыш их домов при помощи вертолетов. Причем 60 человек были спасены из одного большого здания, окруженного паводковыми водами.

Циклон отошел от берегов Новой Зеландии, но к среде из-за него около 10 500 человек все равно пришлось покинуть свои дома.

В тот же день вечером премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что «несколько человек пропали без вести, чем полиция серьезно обеспокоена».

Хотя в большинстве районов дожди прекратились, многие отдаленные города и локации остаются отрезанными из-за паводков и отсутствия электроэнергии.

Премьер-министр Новой Зеландии добавил, что циклон «Габриэль» - это крупнейшая погодная катастрофа, обрушившаяся на страну за последнее столетие. По оценкам, от него пострадает не менее трети пятимиллионного населения страны.

Ущерб, нанесенный циклоном, оказался наиболее значительным в прибрежных районах на крайнем севере и восточном побережье Северного острова, причем такие районы, как Хокс-Бей, Коромандел и Нортленд, оказались среди наиболее пострадавших.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Кирана Маканалти, ситуация в Хокс-Бей, популярном туристическом направлении, вызывает особую озабоченность у властей.

Когда в понедельник вечером циклон обрушился на их район, жители Хокс-Бей были вынуждены буквально выплыть через окна спален из-за резко поднявшегося уровня воды. В некоторых случаях паводковые воды доходили до второго этажа.

По меньшей мере три человека погибли в этом районе. Власти заявили, что женщина погибла в результате оползня у себя дома, а еще один человек был найден мертвым на береговой линии. Во вторник также было найдено тело пропавшего без вести пожарного, который попал в оползень на западе Окленда.

Власти не отрицают, что число погибших может увеличится.

В среду более 140 000 человек по всему острову все еще оставались без электричества. Также жителей сильно пострадавших районов просят экономить воду и еду из-за опасений их нехватки.

Ранее уже сообщалось о том, что Новая Зеландия объявила о введении чрезвычайного положения в стране в связи с циклоном «Габриэль». Циклон обрушился на Северный остров Новой Зеландии всего через две недели после рекордных ливней и наводнений в том же регионе. В результате наводнения погибли четыре человека.

Фото: www.bbc.com