Циклон «Габриэль» обрушился на Новую Зеландию: десятки тысяч домов без света

ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Более 46 000 домов остались без электричества из-за обрушившегося на север Новой Зеландии циклона «Габриэль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В результате разбушевавшейся стихии власти Новой Зеландии выпустили предупреждения о сильном дожде и шквальном ветре, а сотни рейсов были отменены в аэропортах страны.

Помимо этого, в некоторых районах объявлено чрезвычайное положение, поскольку циклон «Габриэль» приближается к одному из двух главных островов страны - Северному острову.

Циклон обрушился на страну через несколько недель после того, как в Окленде и его окрестностях выпало рекордное количество осадков, вызвавших наводнения и унесших жизни четырех человек.

«Одно экстремальное погодное явление сменило другое», — заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, добавив, что на борьбу с последствиями экстремальных погодных условий будут выделены 11,5 млн новозеландских долларов (7,3 млн долларов США).

Министр по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии Киран Маканулти заявил в понедельник на брифинге для СМИ, что правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в третий раз в истории страны.

Чрезвычайное положение уже объявлено в пяти северных регионах, включая Окленд. Режим ЧП дает местным властям больше полномочий реагировать на опасные ситуации и позволяет им ограничивать передвижение транспорта, а также оказывать помощь пострадавшим от экстремальных проявлений погоды.

Метеорологическая служба Новой Зеландии сообщила, что за последние 12 часов в городе Фангареи, расположенном к северу от Окленда, выпало 100,5 мм дождя.

Министр Маканулти добавил, что понедельник будет «критической точкой» из-за «крайне опасного» сочетания сильного ветра и проливного дождя. Ветер с порывами до 140 км/ч уже обрушился на регион Нортленд, в то время как Оклендский мост сотрясали порывы до 110 км/ч.

Он предупредил, что на восстановление электросетей могут уйти дни, поскольку плохая погода делает работы по их восстановлению «небезопасными».

Хотя циклон еще не обрушился на сушу, он уже повалил деревья, повредил дороги и обрушил линии электропередач.

Многие школы и местные государственные учреждения в Окленде и на Северном острове закрыты. Было отменено более 500 рейсов.

Циклон является вторым значительным погодным явлением, обрушившимся на Окленд и Северный остров за последние несколько недель.

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