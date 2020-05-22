Циклон Амфан: Калькутта разрушена, 84 погибших в Индии и Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индийский город Калькутта был разрушен мощным циклоном, в результате которого погибли, по меньшей мере, 84 человека в Индии и Бангладеш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В среду циклон Амфан обрушился на прибрежные районы Индии со свирепым ветром и дождем. Циклон постепенно ослабевает, двигаясь на север в сторону государства Бутан.

Тысячи деревьев были выкорчеваны, линии электропередач были разрушены, а дома полностью уничтожены.

Большинство дорог Калькутты затоплены, и 14 миллионов человек остаются без электричества. Амфан является первым суперциклоном, образовавшимся в Бенгальском заливе с 1999 года.

Ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, препятствуют действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи. Covid-19 и меры по социальному дистанцированию затруднили массовую эвакуацию, поскольку временные убежища не могут быть использованы на полную мощность.

Сообщается, что, по меньшей мере, 72 человека погибли в Индии, и 12 человек в Бангладеш.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что разрушения, которые принес суперциклон в Калькутту, столицу штата, это «большая катастрофа, чем Covid-19».

Чиновники в Бангладеш опасаются, что Амфан станет самым смертоносным циклоном со времен циклона Сидр, который унес жизни около 3500 человек в 2007 году. Как известно, большинство из них погибли в результате прилива морской воды.

Департамент погодных условий Индии прогнозирует штормовые нагоны воды высотой 3-5 метров.

Общий уровень разрушений в Бангладеш еще предстоит оценить, но ясно, что районы, которые находились на пути Амфана, пострадали в наибольшей степени. В городе Кхулна, к северу от Сундарбанса, по меньшей мере 83 000 домов были разрушены или повреждены, сообщает Dhaka Tribune.