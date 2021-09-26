Цикл мастер-классов посвятили 100-летию польского фантаста Лема в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане провели цикл креативных мастер-классов, посвященный 100-летию польского фантаста Станислава Лема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Проект «Вторая Творческая школа PJ», реализованный общественным объединением «Polska Jedność» при поддержке Посольства Польши в Казахстане, – это трехдневный цикл мастер-классов, которые провели активисты полонийной организации – яркие и креативные личности, занимающиеся различными видами творчества. Впервые такой цикл состоялся летом 2019 года, проект полюбился участникам и его решено было проводить ежегодно. Однако из-за ситуации с коронавирусом была сделана пауза на год.

Открытие состоялось в Общественной полонийной библиотеке с соблюдением всех карантинных ограничений в смешанном формате – дополнительно велся прямой эфир в Инстаграме. От имени Посольства Польши в Казахстане собравшихся поприветствовала вице-консул РП в Нур-Султане Моника Ласкажевска-Луцкевич, пожелавшая всем участникам творческих успехов и покорения новых горизонтов.

В команду проекта «Szkoła kreatywna PJ» в этом году вошли художница Марианна Поляковская, рукодельницы Ольга Белик и Екатерина Свидерская, а также Аян Жамбеков, ответственный за логистику и техническую поддержку.

Основной темой стало столетие со дня рождения Станислава Лема (12 сентября 1921 — 27 марта 2006) - польского философа, футуролога и писателя (фантаст, эссеист, сатирик, критик). Его книги переведены на 41 язык, продано более 30 млн экземпляров. Лем - автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие. По информации организаторов, Творческая школа PJ - первое в Нур-Султане мероприятие, приуроченное к юбилею писателя. В планах – литературные вечера, чтения и выставки на территории ЭКСПО-2017.

Цикл открыла персональная выставка юной полонийной художницы Дарьи Кушнаревой, члена ОО «Polska Jedność», учащейся Общеобразовательного лицея им. Св. Станислава Костки в Варшаве. Весной Дарья стала победителем ежегодного конкурса «Witaj Wiosno», проведенного PJ и Кабинетом польского языка им. Адольфа Янушкевича при поддержке Посольства Польши. В качестве специальной награды организаторы предложили художнице проведение выставки в полонийной библиотеке.

Пленэр с Марианной Поляковской был посвящен теме «Космос. Лем. Мы». Участники – полония и учащиеся гимназии №47, изучающие польский язык в Кабинете Янушкевича – под чутким руководством пани Марианны рисовали космос. Примечательно, многие из них впервые взяли в руки кисть и краски. Несмотря на это, картины получились интересными и полностью отражающими выбранную тематику. Пока все рисовали, учитель Крыстиан Фурманович рассказал, как на польском языке называются предметы, которые использовались в процессе создания рисунков.

На мастер-классе Ольги Белик взрослые и дети освоили технику изготовления фоторамок из гипса. Готовые работы украсили снимки известных поляков – деятелей культуры и литературы. Часть из них участники мастер-класса оставили в подарок полонийной библиотеке, оставшиеся взяли себе на память.

Программу второго дня составили мастер-классы по рисованию «Я – Вселенная!», которые прошли в студии Марианны Поляковской. Темой был выбран также космос.

На третий день на открытом воздухе прошли мастер-классы по польским танцам: полонезу и польке. В завершение Школы был организован полонийный пикник, на котором участники с удовольствием разучили польские народные песни.