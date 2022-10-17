17 Октября 2022, 12:25

ЦИК зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стоял вопрос о регистрации Дайрабаева Жигули Молдакалыковича кандидатом в Президенты РК.

Отметим, что Жигули Дайрабаев был выдвинут от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Член ЦИК РК Асылбек Смагулов сообщил о том, регистрация кандидата в Президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией при наличии документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 59 Конституционного закона РК «О выборах в РК». Это выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции РК, заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты, протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата, биографические данные кандидата, справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса и медицинское заключение о состоянии здоровья.

«4 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены документы о его выдвижении кандидатом в Президенты РК политической партией «Ауыл». Были представлены выписки из протокола заседания высшего органа о выдвижении кандидатом в Президенты РК с приложением копии документа о регистрации в Министерстве юстиции, заявление о согласии баллотироваться в Президенты РК, биографические данные и документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса», - сообщил член ЦИК РК Асылбек Смагулов.

Постановлением Центральной избирательной комиссии было установлено, что кандидатура соответствует требованиям закона. Кандидату также были выдали подписные листы для сбора подписей граждан.

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 125 081 граждан во всех 20 регионах страны. Из них были проверены 122 246 подписей, достоверными были признаны 119 975», - сообщил Асылбек Смагулов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК свидетельство о регистрации.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена кандидатами в Президенты РК.