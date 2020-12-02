ЦИК зарегистрировала список партии «Nur Otan» на выборы депутатов Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список партии «Nur Otan» на выборы депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Центризбиркома Асылбек Смагулов сообщил, что 26 ноября 2020 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы общественного объединения - партии «Nur Otan» о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Спикер напомнил, что для избрания депутатом Мажилиса кандидат должен быть гражданином Республики Казахстан; проживать на территории Республики Казахстан последние 10 лет; быть не моложе 25 лет; обладать активным избирательным правом.

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» к регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на 30 процентов. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

«В партийном списке общественного объединения «Партии «Nur Otan» представлено 126 человек. Из которых 40 - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 31,7 процентов от общего числа включенных в список», - уточнил Асылбек Смагулов на заседании ЦИК.

Было отмечено, что на основании представленных уполномоченными органами сведений, Центральной избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список для избрания депутатом Мажилиса соответствию требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК».

«Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК», - подчеркнул Асылбек Смагулов.

В этой связи членами Центризбиркома было принято постановление «О регистрации партийного списка общественного объединения «Партии «Nur Otan» на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года».