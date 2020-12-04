Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «Ак жол»

Автор:  
Серик Сабеков
4 Декабря 2020, 15:41
ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от демократической партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Ранее демократическая партия «Ак жол» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. В список вошли 38 кандидатов.

В частности, ЦИК постановило:

1. Зарегистрировать партийный список общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» удостоверения.

3. Отделу планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии РК предоставить в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сведения о регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» для открытия специального временного счета.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации партийного списка Общественного обьединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

5. Включить наименование Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» в избирательный бюллетень.


Астана   СМИ   Мажилис   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной