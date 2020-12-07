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ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
7 Декабря 2020, 15:23
ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Согласно постановлению, кандидатом будут выданы удостоверения. Отдел планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии РК предоставит в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сведения о регистрации партийного списка для открытия специального временного счета. В СМИ будет опубликовано сообщение о регистрации партийного списка. Наименование партии будет включено в избирательный бюллетень.

В партийном списке Народной партии Казахстана представлены 113 человек. Из них 41 - женщин и лиц, не достигших 29-летного возраста, что составляет 36,2% от общего числа включенных в список.

На основании представленных уполномоченными органами сведений Центральной избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список Общественного объединения «Народная партия Казахстана» для избрания депутатом Мажилиса, соответствию требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК».

Все лица, включенные в партийный список Общественного объединения «Народная партия Казахстана» соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК».


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