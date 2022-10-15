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ЦИК зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в Президенты РК
15 Октября 2022, 12:21

ЦИК зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов сообщил о том, что постановлением Центральной избирательной комиссии установлено, что кандидатура Мейрама Кажыкена соответствует требованиям закона. Кандидату также выдали подписные листы для сбора подписей граждан.

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена собрано 122184 подписи граждан в 14 регионах страны. Все они проверены, из них достоверными признаны 120 055», - сообщил Шавкат Утемисов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК свидетельство о регистрации кандидатом.

Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат». Он также является директором Института исследований современного общества, доктором экономических наук.

Мейрам Кажыкен подтвердил свободное владение госязыком. Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК.


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