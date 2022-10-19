ЦИК зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стоял вопрос о регистрации Абден Каракат Жаксылыккызы кандидатом в Президенты РК.

Общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден выдвинули в кандидаты на пост Президента Республики Казахстан от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил о том, регистрация кандидата в Президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией при наличии документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 59 Конституционного закона РК «О выборах в РК». Это выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции РК, заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты, протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата, биографические данные кандидата, справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса и медицинское заключение о состоянии здоровья.

«8 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены документы о ее выдвижении кандидатом в Президенты РК от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников». Были представлены выписки из протокола заседания высшего органа о выдвижении кандидатом в Президенты РК с приложением копии документа о регистрации в Министерстве юстиции, заявление о согласии баллотироваться в Президенты РК, биографические данные и документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса», - сообщил член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 11 октября было установлено, что кандидатура соответствует требованиям закона. Кандидату также были выдали подписные листы для сбора подписей граждан.

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 121 314 граждан в 15 регионах страны. Из них были проверены 120 158 подписей, достоверными были признаны 118 418»,- добавил Шавхат Утемисов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК Каракат Абден свидетельство о регистрации.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева, Мейрама Кажыкена и Жигули Дайрабаева кандидатами в Президенты РК.