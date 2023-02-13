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ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы от ОСДП

13 Февраля 2023, 10:47
ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы от ОСДП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю руководство политической партии с регистрацией партийного списка, выдвинутого на выборы в Мажилис Парламента от Общенациональной социал-демократической партии, а также ее членов. Поручаю аппарату Центральной избирательной комиссии направить сведения о регистрации списка ОСДП в Народный сберегательный банк Казахстана», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По информации члена ЦИК Анастасии Щегорцовой, в партийном списке ОСДП 19 человек, 6 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 31,6%. Установленная квота соблюдена. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными госорганами осуществила проверку кандидатов на соответствии требованиям Конституции и конституционного Закона «О выборах».

Документы от Общенациональной социал-демократической партии поступили в ЦИК 6 февраля. Список кандидатов опубликован на внеочередном съезде ОСДП 2 февраля.

Все семь зарегистрированных в стране политических партий допущены к участию в выборах. Выдвинуто 283 кандидата в депутаты Мажилиса по партийным спискам, 609 – по мажоритарной системе. Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков (1 471 человек), по мажоритарной системе – 11 844 кандидата.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.


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