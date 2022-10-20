ЦИК зарегистрировал кандидата от оппозиции Нурлана Ауесбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Нурлана Ауесбаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стоял вопрос о регистрации Нурлана Ауесбаева кандидатом в Президенты РК.

Нурлан Ауесбаев был выдвинут в кандидаты Поезидента Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

Член ЦИК РК Сабиля Мустафина сообщила о том, что 7 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены документы о его выдвижении кандидатом в Президенты РК от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников». Были представлены выписки из протокола заседания высшего органа о выдвижении кандидатом в Президенты РК с приложением копии документа о регистрации в Министерстве юстиции, заявление о согласии баллотироваться в Президенты РК, биографические данные и документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса.

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 10 октября было установлено, что кандидатура Нурлана Ауесбаева соответствует требованиям закона. Кандидату также были выданы подписные листы для сбора подписей граждан.

Регистрация кандидата в Президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией при наличии документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 59 Конституционного закона РК «О выборах в РК». Это выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции РК, заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты, протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата, биографические данные кандидата, справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса и медицинское заключение о состоянии здоровья.

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 120908 граждан во всех 15 регионах страны. Из них были проверены 120908 подписей, достоверными были признаны 119 197», - сообщила Сабиля Мустафина.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Нурлана Ауесбаева кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК свидетельство о регистрации.