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ЦИК внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Бекболата Тлеухана

29 Декабря 2021 10:06
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ЦИК внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Бекболата Тлеухана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан внесла в Мажилис Парламента РК представление о досрочном прекращении полномочий депутата Бекболата Тлеухана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

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Сообщается, что это произошло в связи с подачей заявления.

«В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тілеухана Бекболата Қанайұлы.

2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тілеухана Б.Қ. в Мажилис Парламента Республики Казахстан», - говорится в правовом акте ЦИК.


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#Мажилис   #ЦИК  
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