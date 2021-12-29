ЦИК внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Бекболата Тлеухана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан внесла в Мажилис Парламента РК представление о досрочном прекращении полномочий депутата Бекболата Тлеухана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.
Сообщается, что это произошло в связи с подачей заявления.
«В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тілеухана Бекболата Қанайұлы.
2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тілеухана Б.Қ. в Мажилис Парламента Республики Казахстан», - говорится в правовом акте ЦИК.
- Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
- Депутат раскритиковал предложение об увеличении страниц в паспорте РК
- Увеличить количество страниц в паспортах могут в Казахстане
- В Казахстане предложили сократить срок действия детского паспорта
- Сколько иностранцев постоянно проживают в Казахстане
- Классификатор вузов: как университеты будут распределяться по группам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана