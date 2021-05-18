ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избиркомов стран СНГ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – ЦИК Узбекистана выдвинул инициативу по созданию консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участниц СНГ.

Указанная инициатива обсуждена в Санкт-Петербурге главой узбекского ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в ходе встречи с первым заместителем Председателя Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Виктором Гуминским, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу избиркома РУз.

«Данный Совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ в целях обеспечения избирательных прав и свобод граждан, создания правовых условий для проведения в государствах Содружества выборов и референдумов, основанных на международных стандартах», - отметил З.Низамходжаев.

В.Гуминский отметил, что Исполнительный комитет СНГ поддерживает инициативу ЦИК Узбекистана.

«Разработанный Республикой Узбекистан проект положения о Консультативном совете направлен государствам - участникам СНГ для рассмотрения и планируется проведение заседания экспертной группы по доработке и согласования вышеуказанного проекта положения 30 июня 2021 года в режиме видеоконференции», - проинформировал В.Гуминский.