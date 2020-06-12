ЦИК установил основные этапы избирательной кампании предстоящих выборов депутатов Сената
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральной избирательной комиссией РК в ходе онлайн-заседания установлены основные этапы избирательной кампании предстоящих выборов депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании был утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената.
Как сообщил выступивший с докладом заместитель председателя ЦИК Константин Петров, выдвижение кандидатов в депутаты, согласно статье 71 пункт первый, начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с завтрашнего дня, и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов, то есть, 12 июля.
«Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов по местному времени за двадцать дней до дня голосования, то есть в 18:00 по местному времени 23 июля», – сказал К.Петров.
По его словам, регистрация кандидатов в депутаты Сената осуществляется областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями при наличии решения областного, городского или районного маслихата о выдвижения кандидата в депутаты, заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты; протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций о доходах и имуществе; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме 637 500 тенге.
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть, после 18 часов 23 июля 2020 года и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 часов 11 августа.
Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.
Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается на
совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.
Итоги выборов депутатов Сената в целом по Республике устанавливаются
Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.
Центризбирком регистрирует избранных депутатов Сената до окончания срока полномочий депутатов Сената, избранных в 2014 году, до 14 октября 2020 года.
Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.
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