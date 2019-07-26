ЦИК Украины посчитала 100% протоколов: в Раду проходят пять партий

КИЕВ. КАЗИНФОРМ-УКРИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Согласно этим результатам, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей.

«Оппозиционная платформа - За жизнь» набирает 13,05%, «Батьківщина» - 8,18%, «Европейская солидарность» - 8,10%, ВО «Голос» - 5,82%.

Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер и не проходят в Верховную Раду.

Так, у Радикальной партии Олега Ляшко - 4,01%, у партии «Сила и честь» - 3,82% голосов, у «Оппозиционного блока» - 3,03%.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в воскресенье, 21 июля.

ЦИК должна установить и объявить результаты выборов не позднее, чем на 15-й день после голосования.