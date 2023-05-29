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ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 01:42
ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах Фото: aa.com.tr.

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Победителем второго тура выборов президента Турции, по итогам подсчета абсолютного большинства бюллетеней, становится действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.​​​​​​​ Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу

Как объявил председатель Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмет Йенер, по итогам подсчета 99,43% бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 47,86%

«В поддержку кандидатуры действующего президента высказались 27 млн 513 тыс. 587 избирателей, а за Кылычдароглу проголосовало 25 млн 260 тыс. 210 избирателей. Разница составила 2 млн 253 тыс. 478», - сказал глава ЦИК.

В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента.

По всей стране было установлено свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превысило 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процентов голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.


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