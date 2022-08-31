ЦИК РК зарегистрировала депутатов Сената Парламента от трех областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросу регистрации депутатов Сената Парламента РК от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, избранных на выборах 24 августа 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В заседании приняли участие избранные депутаты Сената Парламента, в режиме ВКС - территориальные избирательные комиссии Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в качестве депутата Парламента Центральной избирательной комиссией.

В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» Центризбирком производит регистрацию избранных депутатов Парламента, вручает каждому удостоверение и нагрудный знак установленного ею образца.

В этой связи в соответствии со статьями 12, 45, 46 и 82 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 26 августа 2022 года № 56/526 «Об установлении и опубликовании итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, состоявшихся 24 августа 2022 года» было принято Постановление «О регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, избранных 24 августа 2022 года».

В соответствии с постановлением зарегистрировано 6 депутатов Сената Парламента РК. Из них: 3 депутата на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года, 3 депутата на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года, в том числе:

от Абайской области:

- Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич, на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года;

- Аргынбекова Айнур Серикпаевна, на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года;

от Жетысуской области:

- Толамисов Амангельды Габдылкаримович, на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года;

- Сарыбаев Галиаскар Тулендинович, на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года;

от Улытауской области:

- Медебаев Советбек Турсынович, на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года;

- Шайдаров Серик Жаманкулович, на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года.

Также Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил удостоверения и нагрудные знаки зарегистрированным депутатам Сената Парламента РК. В завершение он пожелал избранным депутатам успехов и плодотворной работы в высшем представительном органе Республики, осуществляющем законодательную власть.





Фото:election.gov.kz