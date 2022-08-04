4 Августа 2022 12:07

ЦИК РК зарегистрировала 18 кандидатов в депутаты Сената Парламента от новых областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам организации и проведения выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных Указом Президента Касым-Жомарта Токаева на 24 августа 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В заседании приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

В ходе заседания были рассмотрены три вопроса повестки дня:

«Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау»;

« Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенным на 24 августа 2022 года «;

« Об утверждении Регламента использования функционала интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан при проведении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных на 24 августа 2022 года «.

Открывая заседание, председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров кратко ознакомил с ходом избирательной кампании по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По первому вопросу повестки дня председателями территориальных избирательных комиссий областей Абай, Жетісу и Ұлытау было доложено об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

Всего на 6 мандатов по трем регионам было выдвинуто 33 кандидата. Все кандидаты выдвинуты в порядке самовыдвижения, из них 2 кандидата в области Жетісу также выдвинуты маслихатами Алакольского и Кербулакского районов. Один кандидат в области Жетісу и один в области Абай сняли свою кандидатуру по личному заявлению до регистрации.

По группе занятий: из 31 выдвинувшихся кандидатов: 10 - работники коммерческих структур; 12 - работники аппаратов акимов и маслихатов; 8 - работники государственных предприятий, учреждений, организаций; 1 - работники политических партий и НПО.

По партийной принадлежности: 24 - члены партии «AMANAT»; 1 - член ДПК «Ақ Жол»; 2 - беспартийные; 4 - не указали партийность.

По гендерному составу: 10 женщин и 21 мужчины.

Все кандидаты были проверены на соответствие требованиям законодательства.

Согласно статье 73 Конституционного Закона «О выборах в Республике Казахстан» регистрация кандидатов осуществляется при наличии следующих документов:

заявления о намерении (согласии) баллотироваться кандидатом в депутаты;

протокола областной избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата;

биографических данных о кандидате;

справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

документа, подтверждающего внесение кандидатом избирательного взноса.

Из выдвинувшегося 31 кандидата 10 не представили всех документов, необходимых для регистрации; 3 - не представили необходимого количества подписей в свою поддержку.

По состоянию на 3 августа 2022 года з арегистрированы всего 18 кандидатов (в каждой области по 6 человек).

По группе занятий: 11 - работники аппаратов акимов и маслихатов; 4 - работники коммерческих структур; 3 - работники государственных предприятий, учреждений, организаций.

По партийной принадлежности: 14 - члены партии AMANAT; 4 - не указали партийность.

По гендерному составу: 5 женщин и 13 мужчин.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау завершилась 3 августа в 18:00 часов.

По второму вопросу с докладом выступил член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

В соответствии с подпунктом 6) статьи 12 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, в соответствии со своими полномочиями устанавливает форму бюллетеней для голосования по выборам депутатов Сената Парламента, порядок их изготовления, а также степень защищенности, а также обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов Парламента.

Степень защищенности избирательного бюллетеня устанавливается для каждой избирательной кампании. Предусматривает полиграфические методы защиты, нанесенные способом офсетной печати, цвет, шрифт печатания и другие.

В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в алфавитном порядке государственного языка и строка «Против всех».

В соответствии со статьей 37 Конституционного закона о выборах избирательные бюллетени изготавливаются с резервом 1 процент от общего числа избирателей в избирательном округе (выборщиков области).

Согласно требованиям Конституционного закона о выборах, помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдается под охрану органам внутренних дел.

В соответствии со статьями 24, 25, 26 Конституционного закона о выборах, списки выборщиков по выборам депутатов Сената Парламента составляются территориальной избирательной комиссией области по представлению секретаря областного маслихата.

В список выборщиков включаются все депутаты маслихатов, расположенных на территории области.

Список выборщиков по выборам депутатов Сената представляется для ознакомления путем публикации в местных средствах массовой информации, а также размещается на интернет-ресурсе маслихата области не менее чем за семь дней до выборов.

Выборщикам обеспечивается возможность в помещении избирательной комиссии знакомиться со списками, а также проверять правильность внесенных в них данных о выборщиках.

Исходя из норм Конституционного закона о выборах принято постановление «Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенным на 24 августа 2022 года».

Согласно постановлению, поручено избирательным комиссиям областей Абай, Жетісу и Ұлытау изготовить избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенным на 24 августа 2022 года, в количестве, равном числу выборщиков соответствующей административно-территориальной единицы, с резервом 1 процент от общего числа выборщиков. Также постановлением устанавливается степень защищенности избирательных бюллетеней.

По третьему вопросу заседания выступил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

Докладчик вынес на рассмотрение членов Центризбиркома проект постановления «Об утверждении Регламента использования функционала интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан при проведении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных на 24 августа 2022 года» .

Согласно постановлению, в целях оперативного информирования заинтересованных участников избирательного процесса о ходе выборов депутата Сената Парламента и представления на сайте Центральной избирательной комиссии информации в режиме реального времени о явке выборщиков, предварительных результатах голосования, предлагается использовать дополнительный функционал интернет-ресурса ЦИК РК в день голосования 24 августа 2022 года.

Использование функционала основано на положении пункта 7 статьи 50-1 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан»: «порядок использования электронной избирательной системы в части, не регламентированной настоящим Конституционным законом, устанавливается Центральной избирательной комиссией».

Данная система реализована с соблюдением требований законодательства о персональных данных и их защите, информационной безопасности.

В целях противодействия возможным кибер-атакам и попыткам несанкционированного доступа извне был установлен протокол обмена данными (SSL сертификат), обеспечивающий защищенное соединение пользователей интернет-ресурса.

Функционал интернет-ресурса Центризбиркома предназначен для электронной регистрации выборщиков и подведения предварительных итогов голосования, с отображением их на интернет-ресурсе ЦИК РК.

В целях освещения хода проведения выборов в день голосования для посетителей на главной странице сайта Центризбиркома будут информационные сообщения, в которых отображаются диаграмма явки выборщиков и предварительные итоги голосования.

В организационной практике Центральной избирательной комиссии электронное сопровождение выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан осуществляется с 2017 года и успешно использовано в очередных выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, проведенных 28 июня 2017 года и 12 августа 2020 года, выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента, проведенных 5 октября 2018 года и 24 июня 2019 года, а также при выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области вместо выбывшего, проведенных 22 апреля 2022 года.

По итогам заседания председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров подчеркнул, что предстоящие выборы депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетісу и Ұлытау должны быть проведены в соответствии с законодательством, в условиях транспарентности и конкуренции.