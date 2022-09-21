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ЦИК РК созывает заседание по случаю организации выборов Президента
21 Сентября 2022, 18:45

ЦИК РК созывает заседание по случаю организации выборов Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 сентября 2022 года состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В ходе заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года;

2. Об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ;

3. Об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период подготовки к внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года.


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