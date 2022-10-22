ЦИК РК провел обучающий семинар для представителей предвыборных штабов кандидатов в Президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 октября в рамках внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года, Центральная избирательная комиссия провела обучающий семинар для представителей предвыборных штабов кандидатов в Президенты, передает МИА «Казинформ».

На семинаре в качестве основных спикеров выступили члены Центризбиркома Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова, заведующий отделом планирования и исполнения бюджета аппарата ЦИК РК, представители филиала АО «Народный банк» по г. Астана Рахимова Жанар, Жания Досбаева, а также руководитель финансово-хозяйственного отдела

ГУ Аппарата акима Астаны Айнагуль Иксан.

Участникам семинара подробно разъяснили вопросы о порядке и объемах средств, выделенных из республиканского бюджета для выступления кандидатов в Президенты в СМИ, формирования избирательных фондов кандидата, предоставления отчетов об использовании средств избирательного фонда после установления итогов выборов, а также обязанности кандидатов по обеспечению открытости и прозрачности всех денежных операций и процедур.

Представители предвыборных штабов ознакомились с правовыми условиями проведения предвыборной агитации кандидатов, в том числе через СМИ, путем проведения публичных предвыборных мероприятий, выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Также разъяснена правовая ответственность кандидатов в случае нарушений ими выборного законодательства в части образования и расходования избирательных фондов, а также предвыборной агитации.

Спикеры семинара дали исчерпывающие ответы на все вопросы, интересующие представителей штабов кандидатов в рамках электоральной кампании.

Следующий семинар Центризбиркома запланирован для представителей политических партий, иных общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам осуществления национального наблюдения за выборами, который пройдет на площадке Академии НПО 27 октября 2022 года.