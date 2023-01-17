ЦИК РК подвел итоги выборов депутатов Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 января под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов Сената Парламента РК, состоявшихся 14 января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В заседании в режиме ВКС приняли участие территориальные избирательные комиссии областей, городов Астана, Алматы и Шымкент и представители средств массовой информации.

Нурлан Абдиров отметил, что на этих выборах сенаторов наблюдался высокий уровень конкуренции кандидатов. В среднем на одно место изначально претендовало более 6 человек.

По Республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената, в избирательные бюллетени включены - 55. На выборах в Сенат большинство кандидатов и тех, кто получит в итоге депутатский мандат, были самовыдвиженцами. Это отражение растущих личных политических интересов в гражданском обществе. Из избранных 20 депутатов Сената Парламента 16 станут сенаторами впервые.

С докладом «Об установлении и опубликовании итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года», выступил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров. Он доложил, что на основании протоколов областных, городов Астана, Алматы и Шымкент избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента выборы признаны состоявшимися в 17 областях Республики Казахстан, в городах Астана, Алматы и Шымкент. Из 3167 выборщиков приняли участие в голосовании 2901 или 91,6% от общего числа выборщиков.

По итогам голосования депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

от Абайской области – Тастекеев Кайрат Кулбаевич, 1967 года рождения, директор строительного колледжа, г. Семей,

от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович, 1963 года рождения, секретарь Акмолинского областного маслихата, г. Кокшетау;

от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович, 1967 года рождения, секретарь Актюбинского областного маслихата, г. Актобе;

от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич, 1960 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, г. Каскелен Алматинской области;

от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич, 1963 года рождения, секретарь Атырауского областного маслихата, г. Атырау;

от Восточно-Казахстанской области – Буктугутов Шакарым Сабырович, 1961 года рождения, заместитель акима Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск;

от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович, 1976 года рождения, аким Шуского района, г. Шу Жамбылской области;

от Жетисуской области – Толамисов Амангельды Габдылкаримович, 1977 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, г. Талдыкорган;

от Западно-Казахстанской области – Утегулов Арман Каримович, 1964 года рождения, первый заместитель акима Западно-Казахстанской области, г. Уральск;

от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич, 1963 года рождения, секретарь Карагандинского областного маслихата, г. Караганда;

от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович, 1968 года рождения, первый заместитель акима Костанайской области, г. Костанай;

от Кызылординской области – Рустемов Руслан, 1968 года рождения, руководитель управления культуры и спорта Кызылординской области, г. Кызылорда;

от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы, 1971 года рождения, первый заместитель акима Мангистауской области, г. Актау;

от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович, 1965 года рождения, секретарь Павлодарского областного маслихата, г. Павлодар;

от Северо-Казахстанской области – Каримова Гульмира Раинбековна, 1977 года рождения, председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан, г. Петропавловск;

от Туркестанской области – Қадырбек Мұрат Болатұлы, 1980 года рождения, аким Жетысайского района, г. Жетысай Туркестанской области;

от Улытауской области – Медебаев Советбек Турсынович,1965 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, с.Ұлытау области Ұлытау;

от города Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы, 1971 года рождения, советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, г. Астана;

от города Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна, 1975 года рождения, советник председателя правления АО «Центр развития города Алматы», г. Алматы;

от города Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, г. Шымкент.

Из 20 избранных депутатов: 3 женщины, 17 мужчин. Средний возраст составляет 53,8 лет.

Кроме того, 14 января 2023 года на совместном заседании выборщиков также избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего на срок полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных 12 августа 2020 года, Лукин Андрей Иванович, 1961 года рождения.

Голосование, равно как и все другие избирательные процедуры, проходило в соответствии с нормами выборного законодательства.

В день выборов участники избирательного процесса, представители средств массовой информации и другие желающие получили доступ в режиме онлайн через дополнительный функционал интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии к информации о явке выборщиков и предварительных итогах голосования.

В день голосования избирательные процедуры наблюдали доверенные лица кандидатов, наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций и представители средств массовой информации, всего присутствовало 235 человек.

По итогам заседания состоялся брифинг для СМИ.

Фото: election.gov.kz