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ЦИК РК определил размер расходов кандидатов в депутаты Сената от трех областей
12 Июля 2022 13:56

ЦИК РК определил размер расходов кандидатов в депутаты Сената от трех областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Были рассмотрены вопросы организации и проведения выборов депутатов Сената Парламента РК от областей Абай, Жетысу и Улытау, назначенных Указом Президента Касым-Жомарта Токаева на 24 августа 2022 года.

«От каждой из трех областей избирается по 2 депутата: один – на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года; второй – на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года», - сообщил заместитель Председателя Центризбиркома Константин Петров.

Согласно Конституции депутатом Сената Парламента может быть гражданин Казахстана, достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние десять лет и на территории соответствующей области не менее трех лет. Кроме того, кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы не менее пяти лет.

Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными.

Кандидатом в сенаторы не может быть лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке. Также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

На заседании Центризбиркомом был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, согласно которому определены следующие этапы избирательной кампании: выдвижение кандидатов – с 13 июля до 18 часов 30 июля 2022 года; регистрация – до 18.00 часов 3 августа 2022 года; предвыборная агитация – после 18.00 часов 3 августа до 00.00 часов 23 августа 2022 года. День тишины – 23 августа 2022 года, а день голосования – 24 августа 2022 года.

Протокол подсчета голосов будет оглашен на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов – 25 августа 2022 года. Итоги ЦИК объявит не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

В соответствии с избирательным законодательством государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в СМИ. Центральной избирательной комиссией определен размер расходов кандидата на: выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных изданиях - 350 тыс. тенге; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 70 тыс. тенге; транспортные расходы - 80 тыс. тенге.


Фото:election.gov.kz
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