ЦИК призвал казахстанцев соблюдать правила в день тишины

18 Ноября 2022, 19:00

18 Ноября 2022, 19:00

ЦИК призвал казахстанцев соблюдать правила в день тишины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров обратился к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов Президента РК и напомнил, что предвыборная агитация в день тишины запрещена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно нормам Конституционного закона о выборах, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Сегодня последний день предвыборной агитации», - сказал председатель ЦИК в ходе заседания.

«Обращаю внимание всех участников избирательного процесса на то, что завтра, 19 ноября является днем тишины. 19 ноября любая деятельность, связанная с предвыборной агитацией, запрещена и за нее по законодательству предусмотрена правовая ответственность», - отметил Нурлан Абдиров.

Ранее Нурлан Абдиров сообщил о выявленных во время предвыборной агитации нарушениях.

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана началась 21 октября в 18:00 и заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов. Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.